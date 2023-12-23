احلم.. وزير الزراعة ومحافظ الشرقية يطلقان مبادرة تمويل رؤوس الأبقار الحلاب -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أطلق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مبادرة "احلم"؛ لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية، لصغار المربين في محافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وبعض قيادات الوزارة والمحافظة والبنك ونواب البرلمان.

وتفقد الحاضرون مزرعة المواشي بجمعية التلين بـ"أبو حماد شرقية" المقامة على مساحة 30 فدانًا، وتستوعب نحو 2500 رأس ماشية، ومجموعة المصانع التابعة لها في مجال منتجات الألبان، والتي تتجاوز طاقتها الإنتاجية أكثر من 120 طنًّا يوميًّا من الألبان ومشتقاتها، وتفقدوا المحجر البيطري الذي يسع 2000 رأس ماشية من السلالات المحسنة.

وقال القصير إن مبادرة "احلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين، في محافظة الشرقية، تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتحسين سلالات الماشية بمختلف محافظات الجمهورية".

وأضاف الوزير أن هذه المشروعات تقوم بها الدولة لتدعيم منظومة الأمن الغذائي للمواطنين سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني أو الداجني، مشيرًا إلى تحقيق طفرة إنتاجية في مثل هذه المشروعات، ويأتي هذا المشروع في إطار توجيهات القيادة بتحسين السلالات عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان، وقال إن الوزارة قامت بتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي على مستوى الجمهورية، وقامت بإنتاج أكثر من 4 ملايين جرعة خلال الفترة الماضية لتحسين وتنمية الثروة الحيوانية.. كل ذلك يأتي في إطار المشروع الكبير حياة كريمة؛ الذي أطلقه الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

وأضاف وزير الزراعة أنه بالإضافة إلى الاهتمام بالسلالات المحلية تم استيراد بعض السلالات من الخارج لرفع كفاءة الإنتاحية من اللحوم والألبان وتحسين دخل المزارعين والمربين، مضيفًا أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم، يأتي في ضوء تشجيع الدولة لكبار المنتجين والمستثمرين لاستيراد سلالات متميزة من الخارج، تحت إشراف وزارة الزراعة وبتمويل من البنك الزراعي، ثم توزيعها على صغار المربين بقروض ميسرة ويقوم المستثمر بتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية ثم يتعاقد معهم على شراء إنتاجهم من الألبان؛ ولذلك فهذه مشروعات متكاملة بين المستثمر وصغار المربين.

وقال وزير الزراعة إنه تم عقد بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي؛ لتقديم تمويل ميسر لصغار المربين الذين سوف يشترون هذه الرؤوس، مضيفًا أن هذا المشروع يحقق عدة فوائد؛ منها توفير سلالات محسنة لصغار المربين والمزارعين، ثم يقوم المستثمر بمتابعتهم ويوفر لهم الأمصال واللقاحات والأعلاف والتدريب والتأمين على الرؤوس والإشراف البيطري الكامل، كما يشتري منهم الألبان والولادات، وبالتالي المشروع يوفر للمربي دخلًا إضافيًّا ويسهم في توفير فرص عمل، وزيادة الإنتاجية المحلية من اللحوم والألبان.

وأكد القصير أن هذا المشروع يعتبر باكورة مشروعات الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص والتي سوف يتم تعميمها على كل المحافظات بالتنسيق مع بعض المستثمرين.

وقال وزير الزراعة إن توجيهات الرئيس السيسي أن تقدم للمواطن المصري أفضل الخدمات والمشروعات في كل المجالات والتفكير خارج الصندوق وتقديم مشروعات عملية على أرض الواقع وأفكار فيها ابتكار وريادة أعمال ولا يوجد سقف لطموحاتنا من أجل المواطن.