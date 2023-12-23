المقاومة: تمكنا من إيقاع 4 جيبات لقيادة العدو بجحر الديك وسط غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنها تمكنت من إيقاع 4 جيبات لقيادة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كتائب القسام في بيان لها بقناتها على تليجرام، اليوم السبت، "تمكن مجاهدو القسام من إيقاع 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة".

وتابعت القسام، "فجر مجاهدونا حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها".

وأكدت أنه تم تدمير دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105" واستهداف قوات الإنقاذ والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأشارت إلى أن طائرات وسيارات الإسعاف الصهيونية شوهدت وهي تنقل القتلى من المكان.