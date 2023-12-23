للمرة الثانية في أقل من 10 أيام.. وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع المونوريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل؛ والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، بطول 56.5كم؛ ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم- أوراسكوم- المقاولون العرب).

وتأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.

وتضمنت الجولة متابعة اللمسات النهائية للانتهاء من أعمال تشطيب محطة المشير طنطاوي، وتقدم الأعمال التي يتم تنفيذها بالمحطات المختلفة حتى محطة رقم 1 بيوسف عباس بمدينة نصر؛ حيث يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والتكسيات الخارجية لها بعد الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني لها.

واطلع الوزير على خط سير الركاب بالمحطات بدءًا من الجراج الخاص بكل محطة، مرورًا بسلالم المشاة ثم شبابيك التذاكر، فأرصفة المحطات.

وتابع الوزير التقدم في معدلات تنفيذ مسار المشروع، مؤكدًا ضرورة استمرار تنفيذ أعمال إعادة الشيء إلى أصله بقطاعات المشروع المختلفة؛ مثلما حدث في قطاع المشير وتم الاطلاع على نسبة الإنجاز الكلية للمشروع، وما تشمله من الأعمال الإنشائية والتشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية للمحطات وأعمال الأنظمة والوحدات المتحركة.

ووجه الوزير بأن يتم تنفيذ كل الأعمال بالتوازي لسرعة الإنجاز، واستعرض مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق التقدم في معدلات تنفيذ مركز السيطرة والتحكم البالغ مساحته نحو 85 فدان (356،248م2) والذي يتضمن عدد 13 مبنى، ومعدل توريد القطارات؛ حيث وصلت كل قطارات هذا الخط بالكامل بعدد 40 قطارًا بإجمالي 160 عربة؛ حيث يتكون كل قطار من عدد 4 عربات.

واستعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ خطة الاستغلال التجاري للمشروع سواء عن طريق الإعلانات التي توضع على أعمدة المونوريل أو المحطات ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل للاستغلال التجاري الأمثل لكل المشروعات لتحقيق عائد مادي يُسهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب واستدامة تلك المشروعات.

جدير بالذكر أن الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/ غرب النيل) 100كم بعدد 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطَّي المونوريل 600 ألف راكب يوميًّا، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏

وسيسهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة؛ شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة- ‏العاصمة الإدارية)، وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية؛ لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسيمثل المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات؛ ‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة) والمونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة، والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق، كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع؛ التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع، الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.