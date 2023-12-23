أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن نشوب حريق بناقلة تابعة لإسرائيل تحمل على متنها مواد كيميائية قبالة سواحل الهند جراء هجوم بمسيّرة. بدورها، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنّ الهجوم بطائرة مسيّرة على سفينة قرب الهند انطلق من إيران. ونقلت القناة عن شركة الشحن الإسرائيلية "زد آي إم" قولها إنّه لا علاقة لها بالسفينة التي تعرضت لهجوم إيراني قرب الهند.

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: هجوم على سفنية تابعة لإسرائيل قرب الهند بطائرة مسيّرة انطلقت من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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