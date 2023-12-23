رئيسي: غزة يجب أن يقودها أناس من غزة ولا نتردد في الإعلان عن دعمنا للقضية الفلسطينية

أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أنّ "الشعب الفلسطيني سينتصر والهزيمة ستلحق بالكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى أنّ "السماح للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره هو الحل العادل"، مؤكدًا أنّ "الحل النهائي يتمثل في طرد الاحتلال من الأراضي الفلسطينية"، لافتًا إلى أنّ "الاستمرار في الاحتلال لا يمنح المحتل المشروعية ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه".

كلام رئيسي جاء خلال المؤتمر الدولي بشأن الداعم لفلسطين في العاصمة الإيرانية طهران.

وأكّد رئيسي أنّ "حماس تمثل خيار أهالي غزة، ومصير هذه المنطقة يحدده الفلسطينيون"، مشددًا على أنّ "غزة يجب أن يقودها أناس من غزة وولى الزمن الذي تقرر فيه الولايات المتحدة مصائر الشعوب"، مشيرًا إلى "أننا لا نتردد في الإعلان عن دعمنا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".