أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ، "أنّنا قتلنا جميع أفراد 4 جيبات للعدو في كمين محكم بجحر الديك في تفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع". ولفتت إلى "أننا دمرنا دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة الياسين 105، واستهدفنا قوات نجدة وإخلاء بمنطقة العملية"، مشيرة إلى أنّ "طائرات وسيارات الإسعاف الصهيونية شوهدت وهي تنقل القتلى من المكان".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت قتل جنود إسرائيليين داخل 4 آليات وتدمير دبابة واستهداف قوات نجدة وإخلاء بجحر الديك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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