حوادث سير وانقطاع طرق في الشوف إثر الأمطار والسيول

تسببت العاصفة المطرية والسيول في الشوف الى حدوث المزيد من الانهيارات الصخرية والترابية، فبعد انقطاع طريق بيت الدين كفرقطرة الرئيسية، انهيار قطع طريق الجاهلية سرجبال كفرحيم وثالث قطع طريق ديربابا كفرفاقود والعمل جارٍ على فتح الطرق.

كما تسبب الطقس بحوادث وانزلاقات على الطرق الشوفية، اهمها بين معاصر بيت الدين ودير القمر، حيث انقلبت سيارة من الطريق الى الوادي المنحدر وجرح سائقها وايضا بين دير القمر وكفرحيم. وحضر الدفاع المدني ونقل الجرحى الى المستشفيات القريبة.