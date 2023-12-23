تسببت العاصفة المطرية والسيول في الشوف الى حدوث المزيد من الانهيارات الصخرية والترابية، فبعد انقطاع طريق بيت الدين كفرقطرة الرئيسية، انهيار قطع طريق الجاهلية سرجبال كفرحيم وثالث قطع طريق ديربابا كفرفاقود والعمل جارٍ على فتح الطرق.
كما تسبب الطقس بحوادث وانزلاقات على الطرق الشوفية، اهمها بين معاصر بيت الدين ودير القمر، حيث انقلبت سيارة من الطريق الى الوادي المنحدر وجرح سائقها وايضا بين دير القمر وكفرحيم. وحضر الدفاع المدني ونقل الجرحى الى المستشفيات القريبة.
كانت هذه تفاصيل خبر حوادث سير وانقطاع طرق في الشوف إثر الأمطار والسيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.