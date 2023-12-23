الدويهي: لإحالة وزير الأشغال إلى المساءلة والتحقيق بأعمال الوزارة منذ 30 سنة

أكّد النّائب ميشال الديويهي، أنّ "​لبنان​ ليس بحاجة فقط لقذائف ووحشيّة العدو الإسرائيلي كي يُدمّر، ففساد وسرقة وسمسارات منظومة الحكم تكفّلت بتدمير لبنان وحياة اللّبنانيّين وكلّ البنى التّحتيّة". وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّه "يجب إحالة وزير الأشغال الحالي إلى المساءلة ثمّ إلى التّحقيق، ويجب التّحقيق بأعمال هذه الوزارة منذ 30 سنة، من خلال ​لجنة الأشغال​ النيابية".

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