وزارة الطاقة نفت أن يكون سبب فيضان الطرقات مجاري الأنهر

أشارت وزارة الطاقة، تعليقًا على فيضان الطرقات الذي حصل على طرقات لبنان ومنها الطريق المحاذية لنهر بيروت مساء أمس الجمعة، إلى أنّه "لقد هطل أكثر من 100 ملم من الامطار خلال بضع ساعات، في وقت لا يمكن لاي بنى تحتية مهما بلغ عامل الامان المتخذ عند تصميمها ان تستوعب هذه الكميات".

ولفت إلى أنّه "سبق لوزارة الطاقة هذا العام ان قامت بتفقد الانهر التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها، والتي تشمل المجرى الطبيعي باستثناء المصب الواقع ضمن الاملاك العامة البحرية، والذي يقع تحت مسؤولية وزارة الاشغال العامة مثله مثل اقنية تصريف مياه الامطار والريغارات على الطرقات. وقد تبين ان مجاري الانهر سالكة وجارية مياهها بشكل طبيعي بعد عمليات اعادة التنظيف التي جرت من ضمن امكانيات الوزارة المادية الخجولة".

وقالت الوزارة إنها قامت "بعدة زيارات ميدانية لمجرى نهر بيروت ولم يتبين وجود اي عوائق الا ما يختص بجسر السوكلين القديم الذي يعيق بعض من جريان النهر والذي حذرت منه الوزارة على مدى السنوات الماضية".

ولفتت إلى أنّه "على الرغم من كمية المتساقطات الهائلة، وبحسب الصور والفيديوهات، لم يسجل خروجٌ للنهر عن ضفافه بل ان الطرقات قد فاضت بالمياه حتى قبل ارتفاع منسوب المياه بسبب عدم قدرة اقنية المياه على استيعاب كميات الامطار وتراكم الاوساخ والنفايات فيها وهذا حال العديد من الطرقات التي غرقت بالمياه دون ان تكون مجاورة لأية أنهار".

وذكّرت الوزارة "بكتبها ومراسلاتها المتعددة التي سبق وارسلتها الى الجهات المعنية قي شهر ايلول المنصرم ومنها التعميم الى المحافظين والبلديات عبر وزارة الداخلية كل ضمن نطاق منطقته بضرورة ازالة العوائق والتنظيف المستمر للأتربة والردميات والاوساخ من المجاري والسواقي تفادياً لأي مشكلة وفيضانات ممكن ان تحصل من جراء الشتاء وتدفق كميات الامطار كما حصل بالأمس".

وأشارت إلى أنّ "وزارة الطاقة والمياه لا تتنصل من اي مسؤولية ملقاة على عاتقها وسبق وقامت بكل ما يلزم تفادياً لاي ضرر ممكن حدوثه وذلك ضمن صلاحياتها وامكانياتها المادية والبشرية المتوافرة لديها"، متنمية على "الجهات المعنية العمل على المعالجة السريعة بدل رمي التهم جزافًا".