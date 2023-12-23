وست هام يضرب يونايتد بثنائية ويتجاوزه بترتيب الدوري الإنجليزي

ألحق وست هام بضيفه مانشستر يونايتد الهزيمة الثامنة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، اليوم السبت، في الجولة 18.

ثنائية الهامرز سجلها جارود بوين ومحمد قدوس في الدقيقتين 72 و78. الانتصار منح وست هام فرصة تجاوز اليونايتد بالقفز للمركز السادس برصيد 30 نقطة، فيما تراجع الأخير للمركز الثامن بتوقفه عند 28 نقطة.

