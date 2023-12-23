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تركيا تعفي مواطني 6 دول من تأشيرة السياحة.. هل بينها العراق؟

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، فإن الدول التي يشملها الإعفاء من تأشيرات السياحة، كل من المملكة العربية ، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

يذكر أن تركيا كانت أعفت مواطني قطر من تأشيرة السياحة في عام 2016، والكويت في 2017، ليصبح حاليا جميع مواطني دول معفيين من تأشيرة السياحة إلى تركيا.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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