محلل سياسي: الجيش السوداني قادر على إيقاف تمدد قوات الدعم السريع والانتصار مهما طال الوقت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني “صدقي مطر”، أن الجيش السوداني قادر على إيقاف تمرد قوات الدعم السريع والانتصار في المعركة مهما طال الوقت.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القوات المسلحة السودانية تعمل على منع توسيع دائرة الصراع في الولايات السودانية، تجنبا لسقوط عدد آخر من القتلى والمصابين.

وأشار إلى أن الوضع الصحي والإنساني في السودان خاصة في الولايات التي تشهد معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، يزداد سوءا مع استمرار القتال بين الطرفين.