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استشهاد 20 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح صباح اليوم، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية في وسط قطاع غزة.

 

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 18 فلسطينياً استشهدوا في غارة استهدفت منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد فلسطينيان في غارة استهدفت كذلك منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يرافق ذلك قصف مدفعي مكثف على طول الخليج 365 الشرقية للقطاع.

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MO Nasa

MO Nasa

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