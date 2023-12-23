متحدث الأمم المتحدة: جوتيريش يواصل الدفع لوقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، يعمل ويواصل الدفع صوب وقف لإطلاق النار في قطاع غزة؛ لأسباب إنسانية، مشيرا إلى أنه على الجانب السياسي، "فمن خلال منسقنا الخاص في القدس كورفانيسلان، "نواصل اتصالاتنا بشكل واضح مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين ومع دول المنطقة".

وحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط، قال متحدث الأمم المتحدة - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت - إن جوتيريش التقى، بانتظام، مع اللجنة الوزارية المنبثقة من القمة العربية والإسلامية، التي انعقدت في الرياض مؤخراً بقيادة السعودية، وكذلك المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولديهم دور تاريخي ومهم للقيام بكل ما في وسعهم دبلوماسيا؛ لرؤية نهاية هذا الصراع وإيجاد حل سياسي.

وثمن المتحدث الأممي، دور السعودية، "التي دفعت بثقلها التاريخي والدبلوماسي، وقدمت دورا بناء للغاية".. من خلال رئاستها للجنة الوزارية المنبثقة عن اجتماع القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت مؤخرا في الرياض، إلى جانب باقي الدول الأعضاء في اللجنة.

وحول ما تسعى إليه الأمم المتحدة من إصلاحات للقيام بدورها؛ قال متحدث الأمم المتحدة "لقد دعا الأمين العام إلى إصلاح طريقة عمل مجلس الأمن لجعله أكثر تمثيلا للعالم الذي نعيش فيه اليوم في عام 2023 مما كان عليه في عام 1945، ويؤثر ذلك على عمل مجلس الأمن. فهو يؤثر على مصداقية عملنا، وفعالية مجلس الأمن، حتى يستطيع مواجهة التحديات العالمية وفعالية العمل الدبلوماسي".

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