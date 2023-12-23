أبو عبيدة: فقدنا الأسرى المسنين نتيجة قصف إسرائيلي همجي

ياسر رشاد - القاهرة - قال أبو عبيدة، عبر بيان نشرته كتائب القسام: "إنه نتيجة القصف الصهيوني الهمجي، فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم، حايم جيرشون بيري חיים פרי ، و يورام إتاك ميتزجرיורם מצגר ، وأميرام إسرائيل كوبر עמירם קופר ".

وتوقع أبو عبيدة، أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، أنها سوف تعلن بعد قليل نبأ يتعلق بالأسرى المسنين الثلاثة، وكانوا ظهروا قبل أيام وتحديدا يوم 18 ديسمبر، في مقطع فيديو نشرته المقاومة وكانوا يطالبوا قادة إسرائيل بألا يتركوهم في الأسر طويلا بسبب ما يعانوه من أمراض مزمنة، وأن لا يستهدفوهم خلال عمليات القصف المستمرة.

يذكر أن القسام نشرت، مقطع فيديو بعنوان لا تتركونا نشيخ، لعدد من الأسرى الإسرائيليين، وظهر في الفيديو 3 مسنين إسرائيليين، وقال أحدهما: "أنا حاييم بري ابن 49، أنا موجودج هنا مع مجموعة كبار في السن، كلهم أصحاب أمراض مزمنة، الذين يعانون جدا من ظروف قاسية جدا.

وأضاف الأسير: "نحن جيل بني الدولة، نحن شاركنا في بناء الجيش، وأنا لا أفهم لماذا نحن متروكون هنا، يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن، نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهداف سلاح الجو، أفرج عنا بدون أي شرط، لا تتركونا نشيخ".

وكانت أعلنت كتائب القسام، أنها سوف تنشر بعد قليل رسالة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، للحكومة الصهيونية وعوائلهم.