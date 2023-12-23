نجا فريق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية بعد سقوط قذائف مدفعية إسرائيلية قرب مركز الجمعية، في مجمع الامام الرضا جنوب شرق بلدة ميس الجبل، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب. وكان قد استهدف قصف مدفعي بلدات الناقورة وطيرحرفا والجبين وميس الجبل ورامية وعيتا الشعب.

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف إسرائيلي للناقورة وطيرحرفا والجبين ورامية وعيتا الشعب وميس الجبل ونجاة فريق الدفاع المدني لكشافة الرسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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