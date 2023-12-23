كشف الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، في بلاغ، "أنّنا فقدنا الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 أسرى صهاينة نتيجة قصف صهيوني ونرجح مقتل الأسرى جراء القصف". وسبق أن حذّرت "القسام" من استمرار القصف ونتائجه على حياة الأسرى الإسرائيليين، الذين قتلوا عدد منهم بسبب الجيش الإسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 أسرى صهاينة نتيجة قصف صهيوني ونرجح مقتل الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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