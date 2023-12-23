المطران ابراهيم في رسالة الميلاد: نأمل أن يزهر في لبنان السلام والوئام والإخاء والمحبة

وأشار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، في رسالة الميلاد إلى أن "الحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه".

ولفت المطران ابراهيم، الى أن "إخلاء الذات الإلهية هذا، يعني أيضا أنه استبدل السماء بكل بهائها واتساعها المطلق بمغارة لا بهاء فيها ولا ضياء. أخلى ذاته لما تغذى من الثديين لبنا وهو الذي في القديم، أمطر على شعبه في القفر منا. أخلى ذاته لما تقبل من المجوس الذين انقادوا إليه باكورة للأمم هدايا، وهو الذي أسس الأرض على قاعدتها وفجر العيون في الشعاب، وأشبعنا من صنائعه، وبسط يديه فامتلأنا كلنا خيرا".

وذكر أنه "في كل ما سبق، كان المسيح متطوعا بملء إرادته وكامل حريته يختار - ومن الآب لم ينفصل- أن يصير إنسانا مثلنا بغنى حكمة الله ومعرفته"، لافتاً الى أن "التطوع، يعني أنه تجسد وولد طفلا فختم بميلاده البتولية، وحل بأقمطته قيود خطايانا، وشفى بطفولته أوجاع آدم وحواء، والحية أبيدت".

وأكد أنه "المتطوع بامتياز! وهو يدعونا إلى الاقتداء به لكي نحمل بالتطوع خير الآخرين وخلاصهم، ونعمل على تحقيق ما هو مناسب لكرامتهم ومصالحتهم مع الله. نتطوع لا لكثرة الوقت الفائض عندنا، بل لفيض الحب الذي فينا".

وشدد على أنه "يجب علينا أن نرفع عنا الأنانية والكسل، فنتطوع لخدمة عالم لسعته الخطيئة فصار كالنشوان، لنأخذ بيده من جديد بإرشاد الكوكب نحو شمس العدل الشارق من البتول. نتطوع في كل مجال".

وأضاف "أما بالنسبة إلى المتطوعين في خدمة أبرشيتنا وكنائسنا، فإنني لأقف وقفة إكبار وتقدير وإعزاز واحترام، لهذه الثلة التي جسدت إيمانها بالله وبالكنيسة أعمالا طوعية، ولكم يقصر الشكر عن إيفائهم حقهم والاعتراف بفضلهم".

وتابع "أود أن أعبر عن محبتي لكل فرد منكم، وأن أجدد عهدي بأن أكون خادما لكم لما فيه خير الكنيسة ومجد الله. أجدد إيماني بأن كل واحد منكم هو بمنزلة الأبرشية كلها، وبأن أبواب كنائسنا مفتوحة للجميع. لا مكان عندنا للحقد أو للانتقام، للكراهية أو للشطب. للجميع مكان في قلبي وفي صلاتي. وأنا بصدق أغفر وأطلب المغفرة من طفل المغارة وسيد الغفران".

وأمل المطران ابراهيم، أن "يستقر بلدنا لبنان وأن ينهض من أزماته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمعيشية والديموغرافية التي تهدد كيانه ومستقبله، وأن يزهر فيه السلام والوئام والإخاء والمحبة، وأن يبقى وطنا لكل أبنائه ينعمون فيه بالأمان والازدهار، وفوق كل شيء أن نعود لله إذا ما تهنا".