رعية الشويفات للروم الأرثوذكس أقامت حفلًا ميلاديًا احياه البيت الثقافي الروسي في بيروت

أقامت رعية الشويفات للروم الأرثوذكس حفلًا ميلادياً، لمناسبة عيد الميلاد المجيد، احياه البيت الثقافي الروسي في بيروت، بحضور مستشار السفير الروسي في لبنان اندريه موستاييف، وعدد من القيّمين على البيت الروسي في بيروت.
وحضر الحفل، عدد من أبناء الرعية، وأعضاء من المجلس البلدي في الشويفات، ومخاتير المدينة، بالإضافة إلى فعاليات حزبية واجتماعية، وضيوف من رعايا مجاورة.
نقل كاهن الرعية الأب الياس كرم، بركة راعي الاحتفال سيادة المطران سلوان موسي، وشكر كل الداعمين لهذا الحفل، ورافعّا "الدعاء من أجل السلام في لبنان وفلسطين، وفي هذا الشرق المعذّب، كما رفع الدعاء من أجل السلام في روسيا واوكرانيا، وخص مدينة الشويفات واهلها بالدعاء".
بدوره، شدد موستاييف، على "دور الثقافة في تقّريب العلاقات بين الناس، وشكر للأب كرم دوره في إنجاح هذا الحفل".
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