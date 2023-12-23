جريح بطلق ناري نتيجة إشكال في عاصون- الضنية

أصيب شاب بطلق ناري في ساقه على خلفية إشكال وقع في بلدة عاصون- الضنية. وقد عمل فريق إسعافي تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الإشكال.