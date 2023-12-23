مصادر تكشف حقيقة بدء إسرائيل عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر

الشارقة - اميمة ياسر - نفت مصادر مصرية مطلعة، لقناة القاهرة الإخبارية، ما أورده إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012