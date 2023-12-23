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مصادر تكشف حقيقة بدء إسرائيل عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر

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الشارقة - اميمة ياسر - نفت مصادر مصرية مطلعة، لقناة القاهرة الإخبارية، ما أورده إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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