"ستؤدي لحرب إقليمية".. بايدن يحذر نتنياهو من توجيه ضربة استباقية لحزب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، إن الرئيس جو بايدن أقنع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم توجيه ضربة استباقية لحزب الله في لبنان محذرا من أنها ستؤدي لحرب إقليمية واسعة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي، تصريحات يشير فيها إلى أن الدبلوماسية لحل الوضع بالحدود الشمالية مع لبنان أمر جيد لكن القوة ضرورية لتحقيق هدف إسرائيل.

وأكد المسؤول الإسرائيلي لـ " وول ستريت جورنال"، على أن جيش الاحتلال يسعى إلى الانتصار في جبهة الجنوب بغزة وتحقيق الردع في الشمال مع حزب الله.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة والعلام جنوبي لبنان.