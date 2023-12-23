الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال نفذ عمليات إعدام ميداني لعدد 137 مدنيا في محافظتي غزة والشمال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال نفذت عمليات إعدام ميداني لعدد 137 مدنيا في محافظتي غزة والشمال.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة وصل إلى 100 شهيد، موضحا أن الاحتلال ارتكب 1720 مجزرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة راح ضحيتها 27258 شهيدا ومفقودا.

ووثق مكتب الإعلام، 2600 حالة اعتقال على أيدي قوات الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة بينهم 40 من الأطباء و8 صحفيين، مشيرا إلى أن أكثر من مليون و800 ألف نازح في قطاع غزة يعيشون ظروفا غير إنسانية.

وأكمل المكتب الإعلامي، أن الاحتلال الإسرائيلي هدم أكثر من 55 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة، موضحا أن الإعدام الميداني الذي نفذها جيش الاحتلال بحق عشرات المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وطالب مكتب الإعلام الحكومي في غزة، بفتح معبر رفح وإدخال ألف شاحنة يوميا لتغطية الاحتياجات الملحة في غزة، موضحا أن هناك احتياج إلى ألف شاحنة من المساعدات ومليون لتر من الوقود على الأقل يوميا لنحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه في غزة، داعيا الدول العربية إلى سرعة ترميم مستشفيات القطاع.ش