غدًا.. سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

تبدأ النيابة الإدارية، غدًا الأحد، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "بنها"، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر "فرع طنطا فقط" من دفعة ٢٠٢٣، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويتم سحب الملفات بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.