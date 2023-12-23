"المصريين الأحرار": دور رئيسى للأحزاب فى إصلاح الحياة السياسية ودعم التعددية

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الدور الآن على الأحزاب لابد وأن يكون لها دور لإصلاح الحياة السياسية المصرية، فلا يوجد ارتباط بين عمل الأحزاب والحوار الوطني، حيث أنه لابد وأن يكون مستمر سواء من خلال الجلسات أو بالانتشار الجماهيري في المحافظات.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الأحزاب عليها النزول لقواعدها الشعبية بشكل أكبر وإعادة هيكلة أوضاعها من الداخل مرة آخرى بالانتشار الفعال في كل محافظة وتقييم القيادات والأمانات بها، منوها أن الحزب يعكف على مشروع للانتشار وإعادة الهيكلة، والتلاحم مع المواطنين للتعريف ببرنامج الحزب وتوجهه، وتطالب الجميع باتباع نفس الخطى لما يثري وضع الأحزاب في الشارع المصري.

واعتبر أن الحياة السياسية في مصر ستختلف كليا عن سابقتها، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن هناك دور رئيسي يقع على الأحزاب لتقوم بالتعريف بأيدلوجياتها وأهدافها بعد انتشارها لدعم الرئيس السيسي في أرجاء المحروسة، وأيضا الأحزاب الثلاث التي دفعت بمرشحين عليها أن تطرح أفكارها وأهدافها الفترة القادمة أكثر لجذب عدد أكبر من الأعضاء بمخاطبة المواطن المصري وتعريفه.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الأحزاب عليها ان تضع على عاتقها لتعمل كأكاديمية حتى تخرج كوادر ورجال مؤهلين للعمل السياسي والمجتمعي، وهنا هو أساس استغلال الفرصة الحالية لدعم التعددية الحزبية.