شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين: استكمال الحوار الوطني يعكس حرصا على المشاركة في صناعة القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على رسم خارطة طريق للأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال استمرار مناقشة القضايا الوطنية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية وغيرها، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته بين كافة الفئات والقوى الوطنية.

​​​​​​​وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم السبت، إن الحياة السياسية اكتسبت زخمًا كبيرًا منذ إطلاق الرئيس السيسي الدعوة للقوى السياسية والوطنية لإجراء حوار وطني من أجل تداول الآراء والأفكار ووضع الحلول للمشكلات المختلفة التي تواجه الوطن سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما أثبت نجاحه على مدار فترات الانعقاد الأولى للحوار من خلال استجابة الرئيس السيسي وتوجيهه بالبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحويلها للجهات المعنية.

وأضاف رئيس حزب المصريين أن دعوة الرئيس السيسي لاستكمال جلسات الحوار الوطني يؤكد انفتاح القيادة السياسية على حلول أكثر فاعلية من قبل القوى الوطنية والمفكرين والخبراء تجاه القضايا والمشكلات التي تواجه الوطن، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني خلق حالة فريدة من نوعها أكدت وحدة ونسيج الشعب المصري، وأن الجميع يساند ويقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية حتى ولو كان له رؤية مختلفة ووجهة نظر مغايرة ولكن تبقى المصلحة العليا للوطن هي المسيطرة على الجميع.

وأوضح أن تأكيد الرئيس السيسي على متابعة الحوار الوطني رسالة للعالم بأن مصر تتمتع بتعددية سياسية ومناخ ديمقراطي يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر والأيديولوجيات المختلفة، متابعا: "ولنا في الاستحقاق الدستوري الأخير عظة خاصة بعد أن عزز المناخ الديمقراطي في البلاد بعد منافسة أربعة رجال على منصب الرئيس ولكل منهم ظهير سياسي مختلف عن الآخر ومع ذلك اتفقوا على حب وخدمة مصر".

​​​​​​​وأشار إلى أن الحوار الوطني اكتسب أهمية كبيرة من مشاركة مجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين إضافة إلى مشاركة العديد من القوى السياسية المختلفة الذين وضعوا خبراتهم في خدمة الوطن وحل مشكلاته، مؤكدًا أن الحوار يهدف إلى وضع استراتيجية وأجندة مستقبلية تُنفَّذ عبر المحاور الأساسية للحوار، بالإضافة إلى تشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني في الإسهام والمشاركة صناعة مستقبل مصر وهو الهدف الأسمى للقيادة السياسية.

​​​​​​​واختتم: «القيادة السياسية تؤمن بأن الحوار الوطني خلق حالة ذات خصوصية شديدة للتوصل إلى حلول شاملة للتحديات الراهنة، وذلك من خلال التعبير عن آراء مختلف الفئات المشاركة، كما أنه يجسد مبدأ أصيل من مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهذه الرؤية تعكس التزام الرئيس السيسي ببناء مصر الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية التي تستند على قيم الحرية والعدالة ومشاركة المواطنين في صناعة القرار».