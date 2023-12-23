أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة. هذا، وكشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة 189ضابطًا وجنديًا بجروح خطيرة في العمليات البريّة في القطاع و310 بجروح متوسطة و327 بجروح طفيفة، مشيرًا إلى إصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة إصابة 10 منهم خطيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 5 ضباط وجنود في غزة: إصابة 826 ضابطًا وجنديًا في العمليات البريّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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