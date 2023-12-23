201 قتيل و386 جريحًا في غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 201 والجرحى إلى 368 في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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