بن غفير: ليس مسموحًا وقف القتال وأطالب بحلّ مجلس الحرب الإسرائيلي

شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، على أنّ "انسحابي من الحكومة وارد إذا لم نحقق حسما في الحرب"، مشيرًا إلى أنّه "ليس مسموحًا وقف القتال وأطالب بحل مجلس الحرب".

ويأتي ذلك في وقت يدور فيه الحديث عن العمل في السلطات الإسرائيلية على صياغة اتفاق جديد لتبادل الأسرى في غزة، بينما تؤكّد فصائل المقاومة الفلسطينية أنّه لا حديث عن أي صفقة قبل وقف شامل للحرب على القطاع.