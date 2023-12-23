حمدان: "القسام" أقدر في الميدان من السابق ولا تفاوض بشأن أسرى الاحتلال إلا بعد وقف العدوان

أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، الى أن "الاحتلال فشل في تحقيق أي من أهدافه في حربه على غزة، ونحن نجدد التأكيد أنّ لا تفاوض بشأن أسرى الاحتلال إلا بعد وقف العدوان".

ولفت حمدان، الى أن "الأسرى الإسرائيليين متروكون هنا لأن نتانياهو أراد ذلك وأقول لعائلاتهم إن عليكم أن تقرروا مصير أبنائكم، ونؤكد أن تهديدات ثلاثي الحرب بالقضاء على كتائب القسام انهارت انهياراً كاملاً والقسام أقدر في الميدان من السابق".

ورأى أن "حكومة الاحتلال عالقة في حرب بلا أفق وجيشها يتكبد خسائر فادحة في الميدان وضباطه يفرون من الميدان، وقرار مجلس الأمن الدولي 2720 هزيل وخطوة غير كافية ولا يلبي الحاجة"، مضيفاً "الإدارة الأميركية عملت على تفريغ القرار من محتواه الحقيقي، ومن واجبات مجلس الأمن إدخال المساعدات إلى كل قطاع غزة وعدم الالتزام بخرائط العدو".

وثمَّن "جهود الدول العربية التي اقترحت القرار والجهد الروسي لفرض تعديلات عليه يلحظ وقف الحرب"، مؤكداً أن "شهداؤنا وجرحانا ليسوا أرقاماً بل بشر لهم آمال وطموحات، والحرب النازية بجرائمها ستبقى راسخة في ذاكرة شعبنا وهي وصمة عار لفاعليها والداعمين لها".

ودعا حمدان، "كل دول العالم وكل المنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه جرائم الاحتلال تجاه القطاع الطبي"، مضيفاً "نذكر العرب والمسلمين بالقرار الذي اتخذوه بشأن إدخال المساعدات بشكل عاجل إلى غزة".