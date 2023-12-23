"وول ستريت جورنال": بايدن أقنع نتانياهو بعدم توجيه ضربة استباقية لـ"حزب الله"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن "الرئيس الأميركي جو بايدن أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتانياهو بعدم توجيه ضربة استباقية لحزب الله محذرا من أنها ستؤدي لحرب إقليمية واسعة".

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ "الدبلوماسية لحل الوضع بحدود الشمال أمر جيد لكن القوة ضرورية لتحقيق هدفنا"، مشيرًا إلى "اننا نسعى إلى الانتصار في جبهة الجنوب وتحقيق الردع في الشمال".

وأمس، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين قولهم إنّ "أميركا بعثت رسائل إلى إسرائيل ولبنان وحزب الله تحذّر من أن خطر التصعيد مرتفع للغاية".

وكشف المسؤولون أنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تناقش بنود اتفاق طويل الأمد يساعد على عودة النازحين الإسرائيليين إلى الشمال"، وذلك بعد نزوحهم جرّاء التصعيد عند الحدود مع لبنان، وعمليات "حزب الله"ضد الجيش الإسرائيلي جرّاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزّة.