أعلن رئيس بلدية صيداحازم خضر بديع، أن فرق الطوارىء وورش البلدية مستنفرة ولليوم الثالث على التوالي، وتعمل ليل نهار لمواجهة تداعيات سيول الأمطار الغزيرة، التي هطلت في صيدا ومنطقتها، وتسببت بتجمع المياه وطوفانها في عدد من الشوارع والأحياء في المدينة، حيث تقوم هذه الفرق بإعادة فتح الأقنية والريغارات بعد إنسدادها بفعل الأتربة وأكياس النفايات التي جرفتها السيول.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية صيدا: فرقنا مستنفرة ليل نهار لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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