انت الان تتابع خبر بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا القصف الإسرائيلي في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إن "عدد الشهداء ارتفع إلى 201 والجرحى إلى 368 في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضحت الوزارة أن "حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 20 ألفا و258 شهيدا إضافة إلى 53 ألفا و688 جريحا منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول الماضي".



وشن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفا مكثفا على شمال قطاع غزة إثر رشقة صاروخية أطلقتها المقاومة باتجاه البلدات الإسرائيلية.