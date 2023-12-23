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نشرة السومرية.. تحذيرات من تسوية قروض رجال الأعمال والركود يخيم على تجارتي الجملة والتجزئة

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بغداد - ياسين صفوان - = انتهاء العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية في بغداد.. وترقب لاعلان النتائج النهائية.

= على حساب المال العام.. تحذيرات من تسوية قروض رجال الأعمال لدى المصرف العراقي للتجارة


= الركود يخيم على تجارتي الجملة والتجزئة.. وموجة خسائر تضرب الثروة السمكية في البلاد.

= مع انتهاء الانتخابات.. غضب في الديوانية على سوء الخدمات.. وتنويه عن انقطاع مياه الشرب في رصافة بغداد.

= العراق يرسل الوجبة السابعة من المواد الإغاثية الى غزة.. وغوتيريش يحمل الاحتلال مسؤولية تأخّر ايصال المساعدات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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