انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. تحذيرات من تسوية قروض رجال الأعمال والركود يخيم على تجارتي الجملة والتجزئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = انتهاء العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية في بغداد.. وترقب لاعلان النتائج النهائية.

= على حساب المال العام.. تحذيرات من تسوية قروض رجال الأعمال لدى المصرف العراقي للتجارة



= الركود يخيم على تجارتي الجملة والتجزئة.. وموجة خسائر تضرب الثروة السمكية في البلاد.

= مع انتهاء الانتخابات.. غضب في الديوانية على سوء الخدمات.. وتنويه عن انقطاع مياه الشرب في رصافة بغداد.

= العراق يرسل الوجبة السابعة من المواد الإغاثية الى غزة.. وغوتيريش يحمل الاحتلال مسؤولية تأخّر ايصال المساعدات.