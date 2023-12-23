انت الان تتابع خبر مبابي يوجه ضربة لريال مدريد.. "اتخذ القرار الحاسم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الصحيفة، فان النجم الباريسي يميل للبقاء في فرنسا لحين إشعار آخر رغم أن تعاقده الحالي ينتهي في حزيران/يونيو 2024.

وقالت ليكيب أيضا: "لا يزال مستقبل مبابي على المدى الطويل غامضا مع وجود العديد من الخيارات المطروحة أمامه".



وأوضحت أن لوائح اللعب المالي النظيف لا تدفع النادي الباريسي أيضا لبيع مبابي مع بداية العام الجديد، لذا فإن احتمالية رحيله في وسط الموسم ضعيفة.

ولفتت إلى أن الكثيرين يتوقعون أن ينضم كيليان مبابي صاحب الـ25 عامًا إلى ريال مدريد في صيف 2024.

وختمت: "هناك خيارات أخرى حيث هناك مفاوضات مستمرة بين باريس والمقربين من اللاعب، وهناك فرصة لتجديد تعاقده لموسم آخر".

كانت صحيفة "آس" الإسبانية، قد ذكرت أن الريال سيتعامل بحزم في مفاوضاته مع مبابي، بعد تجارب سيئة عاشها معه سابقا، إذ يريد منه إجابة نهائية قبل 15 يناير/كانون ثان المقبل.

كما أشارت شبكة "ديفنسا سنترال" إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يدرك جيدا الضغوط التي يتعرض لها مبابي، لكنه يتمسك بأن كانون الثانى/يناير المقبل سيكون فرصة اللاعب الأخيرة للانضمام إلى النادي الملكي.

