اخبار العالم

الانتخابات المحلية.. الانبار تنهي العد اليدوي وتكشف نسبة "الاختلاف"

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الانتخابات المحلية.. الانبار تنهي العد اليدوي وتكشف نسبة "الاختلاف" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، انه تم انهاء عملية عد وفرز جميع المحطات واغلاقها ووضعها في المنطقة المخصصة لها في محافظة الانبار، مشيرا الى ان "عدد المحطات الكلي 149 وعدد محطات التصويت الخاص 127 والعام 22 محطة انتخابية.

وأضاف، ان نسبة الاختلاف بنتائج العد والفرز الالكتروني واليدوي في محطات الاقتراع وصلت الى 5% في ٧ محطات التصويت العام فقط.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا