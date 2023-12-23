انت الان تتابع خبر الانتخابات المحلية.. الانبار تنهي العد اليدوي وتكشف نسبة "الاختلاف" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، انه تم انهاء عملية عد وفرز جميع المحطات واغلاقها ووضعها في المنطقة المخصصة لها في محافظة الانبار، مشيرا الى ان "عدد المحطات الكلي 149 وعدد محطات التصويت الخاص 127 والعام 22 محطة انتخابية.



وأضاف، ان نسبة الاختلاف بنتائج العد والفرز الالكتروني واليدوي في محطات الاقتراع وصلت الى 5% في ٧ محطات التصويت العام فقط.

