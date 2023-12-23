انت الان تتابع خبر مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب الإعلام العبري سُمح بنشر أسماء خمسة قتلى إضافيين من جيش الدفاع الإسرائيلي تم إخطار عائلاتهم.

وأمس الجمعة، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وأنهما خاضتا اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.



ودخلت الحرب على غزة يومها الـ78، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.