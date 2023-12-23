شكرا لقرائتكم خبر عن سوء الطقس يعيق الرحلات الجوية في مدينة سوتشي الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مطار مدينة سوتشي في جنوب روسيا اليوم, تحويل مسار 19 رحلة جوية إلى مطارات بديلة.

وقال مسؤول في المطار في تصريح صحفي، إن مطار المدينة الجوي قام بتحويل مسار تلك الرحلات نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن المطار سيعمل وفقاً للظروف الجوية الفعلية.

أمطار غزيرة

من جانبه، قال عمدة المدينة أليكسي كوبايجورودسكي: إن المدينة تشهد سقوط أمطار غزيرة، وسيول تستمر لمدة ثلاثة أيام، وهبوب رياح وعواصف قوية، ومن المحتمل تساقط الثلوج على الساحل.

ولفت إلى أنه سيتم إغلاق الشواطئ الشتوية بسبب تلك العواصف.