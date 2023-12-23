اخبار العالم

هجوم مسلح ومقتل 20 شخص غرب بوروندي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - هاجمت جماعة مسلحين ما لا يقل عن 20 شخصا، وأصابوا تسعة آخرين قرب الحدود الغربية لبوروندي مع جمهورية الكونجو الديمقراطية في الهجوم، وتبنت جماعة ريد تابارا المتمردة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة جيروم نيونزيما، أن من بين القتلى في الغارة التي وقعت مساء الجمعة على قرية تسمى فوجيزو، 12 طفلاً وامرأتين حامل وضابط شرطة.

وقالت جماعة ريد تابارا، التي تقاتل حكومة بوروندي من قواعدها في شرق الكونغو منذ عام 2015، على منصة التواصل الاجتماعي "أكس" إنها قتلت تسعة جنود وضابط شرطة.

وكان سكان محليون سمعوا أصوات إطلاق نار وانفجارات خلال الهجوم.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا