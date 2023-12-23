نزيف مالى لـ«البنتاجون» بسبب دعم الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت اليوم مصادر أمريكية عن تضرر ميزانية وزارة الدفاع «البنتاجون» بشكل كبير بسبب التكلفة الباهظة للدعم الأمريكى للحرب الإسرائيلية على غزة فى الوقت الذى تحاول فيه الوزارة الحصول على أموال إضافية من مخصصات تدريب القوات وجهود الاستعداد الأخرى لتعويض النقص الناتج عن الدعم الأمريكى الهائل لإسرائيل.

وقال محللون أمريكيون إن الحرب أدت إلى تحركات غير مخطط لها للقوات الأمريكية فى الشرق الأوسط، وقالوا، أيضاً، إن رئيس مجلس النواب الأمريكى مايك جونسون يحاول جاهداً دعم استراتيجية جديدة لتمويل للجيش الأمريكى المرهق أثناء استجابته للتوترات المتصاعدة مع إيران والجماعات المتحالفة معها فى الشرق الأوسط.

وأوضحوا أن الدولارات بدأت تختفى من ميزانية بعض الأقسام فى وزارة الدفاع من أجل الاستمرار فى دعم الحرب الإسرائيلية فى غزة ومواجهة التهديدات المتوقعة فى المنطقة.

وقالت إن العمليات الأمريكية المتعلقة بإسرائيل لم تكن مدرجة فى الطلب التكميلى الذى قدمه الرئيس جو بايدن «لإسرائيل وأوكرانيا، وهى دولارات كان البنتاجون يأمل أن تخفف من النقص لأنه يدعم الحربين فى نفس الوقت».

وقال مسئول دفاعى فى بيان: «كما هو الحال مع أى عمليات طوارئ تحدث خارج افتراضات التخطيط السابقة لدينا، تقوم الإدارات العسكرية بتدفق الأموال النقدية للعمليات الأمريكية لدعم إسرائيل من الحسابات الموجودة بأموال مقدمة بموجب القرار المستمر (CR)».

وأكد أن وزارة الدفاع الأمريكية تحاول الحصول على أموال إضافية من مخصصات تدريب القوات وجهود الاستعداد الأخرى لتعويض النقص الناتج عن الدعم الأمريكى الهائل لإسرائيل، كان قادة البنتاجون أصدرو الأوامر بإرسال قوات وطائرات وحاملتى طائرات إلى المنطقة، هما دوايت أيزنهاور الموجودة الآن فى خليج عدن، وجيرالد آر فورد، التى تبحر فى شرق البحر الأبيض المتوسط، ولكن هذا الكم الهائل من القوة النارية باهظة الثمن إذ لم تكن هذه التكلفة مخططة فى ميزانية العام الماضي، التى يعمل بموجبها البنتاجون الآن.

ولم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية حتى الآن تقديرًا للتكلفة الإجمالية للدعم الأمريكى لإسرائيل، ومن المتوقع أن يكون الثمن مرتفعًا للغاية، ولا يوجد سوى عدد قليل من الموارد التى يمكن لمسئولى الدفاع سحب هذه الأموال منها.

وقالت ماكنزى إيجلن، المستشارة السابقة فى الكونجرس لشئون الدفاع، والتى تعمل الآن فى معهد أمريكان إنتربرايز: «هناك عدد قليل فقط من الحسابات السائلة مما يعنى أنه يمكنك الحصول على الأموال النقدية بسرعة»، طبقا لصحيفة «ذا هيل» القريبة من الكونجرس.

وأوضحت «ماكنزى» أن الحسابات السائلة تشمل التدريب والاستعداد والذخائر وساعات الطيران واستدامة أنظمة الأسلحة. وأضافت بقولها: «إذا كنت مراقبًا ماليًا وتحتاج إلى المال فى حالة الطوارئ، فهذه هى الحصيلة التى تداهمك على أمل أن تحصل على أموالك لاحقًا». وقالت «أنا متأكدة من أن الوضع فوضوى للغاية فى مكتب المراقب المالى فى الوقت الحالى».