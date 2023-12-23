تعرض سفينة «مرتبطة بإسرائيل» لهجوم قبالة سواحل الهند

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت سفينة تجارية لهجوم بطائرة مُسيرة فى المحيط الهندى، أمس، ألحق بها أضراراً من دون أن يتسبب بسقوط ضحايا.

أعلنت شركة «أمبر» البريطانية للأمن البحرى، أمس، عن أن سفينة تجارية، ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيرى تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيرة قبالة الساحل الغربى للهند، ما أدى إلى نشوب حريق.

وأضافت الشركة، أنه تم إخماد الحريق الذى اندلع على متن السفينة، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وأشارت إلى أن الحادث وقع على بعد 200 كيلو متر جنوب غربى فيرافال فى الهند.

وقالت إنه تم الإبلاغ عن بعض الأضرار الهيكلية ووصول بعض الماء إلى متن السفينة المتجهة إلى الهند، وذكرت «أمبري» أن البحرية الهندية تتعامل مع الموقف، بينما لم ترد البحرية على الفور على طلب للتعليق.

من جهته، قال مسئول فى البحرية الهندية إن طائرة أرسلت إلى الموقع وتمكنت من الوصول إلى السفينة والتأكد من سلامتها وسلامة طاقمها، وأضاف أن سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية وصلت إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة.

وأعلن الموقع الرسمى لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن أن السلطات تحقق فى الأمر، ووجهت تحذيراً للسفن بالحذر والإبلاغ عن أى تحركات مشبوهة فى المنطقة.

ولم يعلن الحوثيون عن مسئوليتهم عن الهجوم، لكن أكد عبدالملك الحوثى زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين قبل أيام، أن تحرك بعض قوات من الجيش اليمنى الموالى له ضد الاحتلال لا يستهدف أى دولة أخرى.