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الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم العراق ودفع عجلة السلام والتنمية المستدامة

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ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، التزام الأمم المتحدة بدعم العراق ودفع عجلة السلام والتنمية المستدامة .

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت بلاسخارت - في رسالة بمناسبة قرب نهاية عام 2023 أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم السبت - إنه في ظل الاستقرار السياسي والفرص المشرقة التي تلوح في الأفق؛ فإن العراق يتمتع بفرصة ممتازة للتقدم السريع في تنميته المستدامة .

وأضافت أنه بعد مرور عام، برزت عدة خطوات مهمة ومبادرات واعدة، مشيرة الى أن العراق في وضع يمكنه من اغتنام الفرص العديدة المتاحة أمامه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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