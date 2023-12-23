الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم العراق ودفع عجلة السلام والتنمية المستدامة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، التزام الأمم المتحدة بدعم العراق ودفع عجلة السلام والتنمية المستدامة .

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت بلاسخارت - في رسالة بمناسبة قرب نهاية عام 2023 أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم السبت - إنه في ظل الاستقرار السياسي والفرص المشرقة التي تلوح في الأفق؛ فإن العراق يتمتع بفرصة ممتازة للتقدم السريع في تنميته المستدامة .

وأضافت أنه بعد مرور عام، برزت عدة خطوات مهمة ومبادرات واعدة، مشيرة الى أن العراق في وضع يمكنه من اغتنام الفرص العديدة المتاحة أمامه.