للحفاظ على البيئة البحرية.. حملة لتنظيف منطقة "ثري بولز" في دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء. - رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، حملة نظافة استهدفت الشواطئ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتنظيف شواطئ المدينة لتكون خالية من النفايات والبلاستيك للحفاظ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

قال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، إنه جرى استخدام معدات النظافة الحديثة في الحملة، والتي استهدفت منطقة الثري بولز، والممشى السياحي، ومن المقرر أن تجري حملات النظافة بشكل دوري وتستهدف كافة قطاعات المدينة، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة والحياة البحرية الفريدة التي تتمتع بها شواطئ المدينة وتعد من أهم عوامل الجذب السياحي بها.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، إنه جرى رفع نحو 12 طن من المخلفات الورقية و البلاستيكية والأحجار خلال هذه الحملة، ونقلها بسيارات النظافة إلى مقلب القمامة العمومي.

وأكد أنه يجري التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية مثل البيئة والمحميات الطبيعية، لتدشين حملات توعية للمواطنين والسائحين بالممارسات الخاطئة التي تحدث دون وعي وتحدث أضرار بيئية جسيمة بالبيئة البحرية، و كيفية الحفاظ على الشعاب المرجانية، خاصة أن بقايا مخلفات البلاستيك تعد من أكبر المخاطر التي تهدد البيئة البحرية بالمنطقة