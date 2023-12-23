مكتب نتانياهو: رئيس الوزراء أكد خلال اتصال مع بايدن أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتانياهو، أن "نتانياهو أكد خلال اتصال مع الرئيس الأميركي جو بايدن أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها

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