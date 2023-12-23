أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى "أننا أبلغنا واشنطن أنها طرف في الحرب على غزة ولا يمكنها أن تطلب من أحد عدم توسيع نطاقها".
وكشف عبداللهيان، أن "واشنطن طلبت منا العمل على إيقاف عمليات المقاومة بالمنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "عمليات حزب الله وأنصار الله وفصائل المقاومة بالعراق وسوريا ترمي لإيقاف العدوان على غزة".
وأكد أنه "إذا أرادت واشنطن منطقة آمنة لنقل الطاقة في البحر الأحمر عليها إيقاف دعمها لإسرائيل"، موضحًا أنّ "التحالف في البحر الأحمر خطأ استراتيجي لن يحل المشكلة في المنطقة".
وشدد عبداللهيان على أنه "ليس لدينا وكلاء في المنطقة وفصائل المقاومة تقرر بشكل مستقل حسب المصالح القومية لدولها".
ولفت إلى أنّ "واشنطن طلبت منا أن نوصي أنصار الله اليمنيين بإيقاف عملياتهم ضد إسرائيل ومصالح أميركا"، مشددًا على "أننا أبلغنا واشنطن بأن أنصار الله باليمن لا يتلقون الأوامر من طهران بشأن غزة ويقررون وفق مصالحهم".
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان: عمليات "حزب الله" و"أنصار الله" وفصائل المقاومة بالعراق وسوريا ترمي لإيقاف العدوان على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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