الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة أهداف لحزب الله: نوسع عملياتنا في شمال وجنوب قطاع غزة

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، ماهجمة أهداف لحزب الله من بينها بنى تحتية.

ولفت إلى "أننا نوسع عملياتنا في شمال وجنوب قطاع غزة، ونخوض معارك ضارية في معاقل حماس".

وقال هاغاري: "نواجه قتالا من الأنفاق والمسلحون يخرجون منها ويواجهوننا"، مضيفًا "تحفظنا على 30 ألف قطعة سلاح بما فيها صواريخ وعبوات ناسفة خلال القتال في غزة".