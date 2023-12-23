الحلبي: تريّثنا بنشر قانون صندوق تعويضات المعلمين وبعد المشاورات نقرّر إمّا المضي به أو ردّه للبرلمان

أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، "أننا تريّثنا بنشر قانون صندوق تعويضات المعلمين، وبعد المشاورات نقرّر إمّا المضي به أو رده إلى البرلمان بموجب صلاحية الحكومة مجتمعة بغياب رئيس الجمهورية".
ولفت إلى "أنني سأجري مشاورات وأزور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لبلورة حل بالحوار بعد رأس السنة وأتواصل مع المدارس الكاثوليكية ونقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة".
وأوضح الحلبي أنّ "هذا القانون هو اقتراح قانون وليس مشروع قانون وأُقر بلجنة التربية الى اللجان المشتركة ولم يتسن لنا إبداء الرأي فيه"، لافتًا إلى "أننا لا نقبل بحصول مواجهة بين المعلمين ونقابتهم مع المدارس الخاصة التي تعلّم أكثر من 70% من تلامذة لبنان".
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