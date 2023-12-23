"MTV": الراعي أبلغ ميقاتي استياءه من قانون صندوق تعويضات المعلمين وسلّمه ملاحظات عليه

أفادت معلومات الـ"MTV"، بأن "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استياءه من قانون صندوق تعويضات المعلمين خلال الزيارة الميلادية وسلّمه ورقة مفصّلة بالملاحظات عليه".
وفي وقت سابق من اليوم، أشار الراعي، في رسالة الميلاد، الى أن "القضيّة مطروحة اليوم بالنسبة إلى القانون الرّامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلّق بتنظيم الهيئة التّعليميّة في المدارس الخاصّة وتنظيم الموازنة المدرسيّة الّذي أصدره المجلس النّيابي في 15 كانون الأوّل الحالي، وأثار اعتراضًا شديدًا من المدارس الكاثوليكية على بعض بنوده، الّتي توقع ظلمًا بالمدارس وأهالي التّلاميذ، لاسيما وأنّه يصدر بعد نهاية الفصل الدّراسي الأوّل، الأمر الذي اضطرّ هذه المدارس لإعلان إضراب مفتوح نحن بغنى عنه؛ ويكفي ما نواجه جميعًا من قلق وعدم استقرار وتصاعد الحرب في الجنوب".
ودعا الرّاعي، المعنيّين إلى "جلسة حوار لإزالة النقاط الخلافيّة، حمايةً للعائلة التّربويّة في كلّ مدرسة: إدارةً، وهيئةً ومعلّمين وأهالي وتلامذة"، مؤكّدًا أنّ "الكنيسة بمؤسّساتها التّربويّة والاستشفائيّة والاجتماعيّة، تقوم برسالتها من باب المحبّة الإنجيليّة، دونما تمييز ديني أو طائفي أو مناطقي؛ وتتكبّد لهذه الغاية تضحيات جمّة وجسيمة".
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