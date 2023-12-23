تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود المصرية!.. هيئة المعابر الفلسطينية تحسم الجدل

الشارقة - اميمة ياسر -

علقت هيئة المعابر الفلسطينية على الأنباء المترددة حول قيام الجيش الإسرائيلي يعملية برية على حدود قطاع غزة مع مصر.

ونفت هيئة المعابر الفلسطينية ما تردد عن تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم.

ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن الهيئة قولها إن كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم غير صحيحة.

وفي وقت سابق، نفت مصادر مصرية مطلعة، ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت أنباء تفيد بأن دبابات قوات الاحتلال بدأت في تنفيذ عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر.

ويتعرض قطاع غزة المحاصر لعدوان من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين الأبرياء وهدم بيوتهم.