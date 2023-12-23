رويترز: هيئة بحرية بريطانية تتحدث عن حادث قرب باب المندب جنوبي اليمن

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "رويترز" إن إحدى الهيئات البحرية البريطانية تلقت تقريرا عن حادث في محيط باب المندب جنوب غرب الصليف في اليمن، اليوم السبت.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بنشوب حريق في ناقلة تابعة لإسرائيل تحمل على متنها مواد كيميائية قبالة سواحل الهند جراء هجوم بمسيرة ولا إصابات.

وذكرت القناة أن السفينة الإسرائيلية أصيبت بطائرة بدون طيار بالقرب من الهند، مما أدى إلى حريق في السفينة.

ونقلت "رويترز" عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري قولها، إنه تم إخماد حريق نجم عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية قبالة فيرافال بالهند دون إصابات.

وتقول هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنه تم استهداف سفينة بمسيرة على بعد 200 ميل من فيرافال الهندية تسبب بانفجار وحريق.

ولم تعلن جماعة الحوثي في اليمن عن مسؤوليتها حول الحادث، لكن أكد عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين قبل أيام، أن تحرك بعض قوات من الجيش اليمني الموالي له ضد الاحتلال لا يستهدف أي دولة أخرى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.